Fahrzeugbeleuchtung

Speziell jetzt im Winter fällt es auf, dass viele Autofahrer die Scheinwerfer ihrer Wagen nicht einstellen lassen. Dabei wäre es so schnell geschehen.

Ein paar Minuten in der Werkstatt und man geht nicht allen anderen Verkehrsteilnehmern auf die Nerven. Und auch wenn die Leasingraten einen Werkstattbesuch finanziell nicht möglich machen, bietet der ÖAMTC einen gratis Lichtcheck an. Man könnte aber auch selber korrigieren, sollte man keine zehn Minuten seiner wertvollen Lebenszeit opfern zu können. Dazu gibt es ein kleines Rädchen mit Ziffern (meistens) links neben dem Lenkrad. Damit stellt man nun das Abblendlicht so ein, dass der Lichtkegel auf der Straße etwa so weit reicht wie zwei Begrenzungspfosten am Straßenrand. Oder man orientiert sich am vorderen Wagen und stellt das Licht so ein, dass man nicht durch die Heckscheibe leuchtet. Dadurch würde das nächtliche Fahren um einiges sicherer und angenehmer.

Tobias Breitenthaler, 5322 Hof bei Salzburg