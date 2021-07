"Fairantwortung" vor juristischen Spitzfindigkeiten

Zum Bericht "Stegenwald: Baustart 2022 möglich" im SN-Lokalteil vom 13. 7. 2021: Dass auch das letzte freie Fließgewässer der Salzach zu einem Kraftwerk in Werfen-Stegenwald werden soll, ist in einem gewinnorientierten Unternehmen wie der Salzburg AG und dem Verbund ganz natürlich. Es geht ja nicht um Erhalt wertvoller Naturlandschaften, sondern um Gewinn aus Stromerzeugung. Zum Glück bringt die Landesumweltanwältin gewichtige Argumente gegen den Kraftwerksbau ins Feld und es bleibt zu hoffen, dass in der zukunftsorientierten, gesamtgesellschaftlichen Interessensabwägung "Fairantwortung" für die wertvolle Naturlandschaft schwerer wiegt, als juristisch spitzfindige Begründungen, die den Bau priorisieren. Sonst droht das gleiche Ergebnis wie beim 380-kV-Verfahren.





Dr. Günther Witzany, 5111 Bürmoos