Faire Regelungen? Fehlanzeige!

Die derzeitige Situation ist natürlich für alle Österreicher/-innen sehr belastend und für viele droht sogar der Untergang, wie u.a. bei den Künstler/-innen. Ich als Musiker merke gerade jetzt, dass die Kunst in Österreich, das sich als "Kulturland" deklarieren möchte, so ziemlich an letzter Stelle zu stehen scheint!

Doch plötzlich die Öffnung in vielen Bereichen und so auch bei der Kultur: Ab Anfang Juni dürfen 100 Personen bei Kultur- und Festveranstaltungen sein, ab Juli sogar 300 und ab August schließlich 500 bzw. mit strengen Auflagen sogar 1000 Personen.

Dies scheint alles einleuchtend zu sein, ist ein zweiter Lockdown nicht denk- und unmöglich durchführbar und eine schrittweise Öffnung das einzig Richtige, was getan werden kann.

Doch hier häufen sich die Widersprüche: Ich habe geplant, im August des Jahres 2020 zu heiraten: Sollte also kein Problem sein, wenn bei Kulturveranstaltungen ab diesem Monat sogar 500 bis 1000 Personen möglich sind oder? Fehlanzeige! Bis dato sind Hochzeiten immer noch mit 10 Personen beschränkt und Gesundheitsminister Anschober sprach bei einem FM4-Interview von einer Öffnung hin zu größeren Hochzeiten ab Anfang September.

Wo bleibt da die Logik? Wo die Gerechtigkeit? Wo der Gedanke an alle Berufsgruppen im Bereich der Hochzeitsplanung, die bis jetzt schon viel Geld verloren haben und dies dann auch weiterhin tun würden?



Mag.art. Stephan Scheifinger, 8020 Graz