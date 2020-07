Fairness für eine exzellente Direktorin

Man muss Frau Dr. Ina Stegen (und ihrem Leserbrief vom 2. 7. 2020) zustimmen:

Wie über die Leistungen von Sabine Breitwieser, der früheren Direktorin des Salzburger Museums der Moderne, berichtet wird, ist unverständlich. Hat man in Salzburg vergessen, welches faszinierende Programm sie in den fünf Salzburger Jahren realisiert hat? Und dass dieses Museum in erstmals eine überregionale Ausstrahlung erhielt, und zudem sehr gute Besucherzahlen hatte?

Dass es bei dem Wechsel in der Leitung einer Kulturinstitution personelle Veränderungen in Teams gibt, ist üblich, politische Parteien sind da noch viel gnadenloser. Deswegen sollten deren Vertreter zuerst den Balken im eigenen Auge entdecken.

Dass nun wieder einmal aus einem Entwurf eines Rechnungshofberichts in den Medien zitiert wird, bevor die betroffenen Personen dazu Stellung nehmen und irrtümliche Angaben, Fehler korrigiert werden können, ist widerlich.

Man spürt die Gesinnung und ist verstimmt: Wie schon im Falle ihrer Nichtverlängerung ihres Vertrages (auch damals gab man Frau Breitwieser keine Gelegenheit, gegen allerlei Behauptungen Stellung zu nehmen) beweisen politische Funktionäre wieder einmal ihren schlechten Stil. Diesmal sind es die der FPÖ.



Dr. Klemens Renoldner, 1010 Wien