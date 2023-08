Fairness sollte auch für Sportjournalisten gelten

Die Stellungnahme von Prof. J. Glaser zu meiner Kritik an seiner "Schatztruhe" (SN vom 17. 7. 23) kann nicht unwidersprochen bleiben! So lange ganz offensichtlich keinerlei Beweise in dem 30 Jahre (!) zurückliegenden Doping-Fall von Kellermayr und Co. vorliegen, die den seinerzeitigen Landestrainer Siegfried Stark damit in Verbindung bringen und tatsächlich belasten könnten, bleibt daher für J. Glaser neuerlich nur der journalistisch fragwürdige Versuch, mit einer Vermischung von längst bekannten Tatsachen, der Nennung von reuigen ex-DDR-Doping-Experten, ansonsten aber wieder nur mit problematischen Verallgemeinerungen, fragwürdigen Vermutungen und tendenziösen Unterstellungen zu "argumentieren". Fairness sollte nicht nur als Forderung für "sauberen Sport ohne Doping" oberste Maxime sein, müsste aber auch für Sportjournalisten in den SN gelten. "Nachtreten" ist nicht nur im Fußball ein arges Foul!

Mag. Hans-Albrecht Seer, 5020 Salzburg