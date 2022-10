Fairnessabkommen ist gescheitert

Zu "Verhandlungen gescheitert: Kein Fairnessabkommen vor der Wahl" in den Salzburger Nachrichten vom 25. Oktober 2022. Der Inhalt des Artikels ist an Maßlosigkeit kaum mehr zu überbieten, die eine Partei meint, für den Wahlkampf gerade mal 500.000 Euro verwenden zu wollen, die andere Partei sagt, unter einer Million ist das nicht zu machen, und da sind dann noch fünf bis zehn Parteien,

und wir reden von einem Landtagswahlkampf, hier werden Millionen Euro

an Steuergeldern in den Sand gesetzt, Geld, das von uns allen Monat für Monat abgenommen wird, und dann überlegen wir mal was wir dafür bekommen, blöde nichtsnutzige Sprüche vor der Wahl und absolut keine Arbeit nach der Wahl, ev. noch die langwierigen Koalitionsverhandlungen, das wars dann bis zum nächsten Mal…





Mag. Michael Seemann, 5230 Mattighofen