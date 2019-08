Fake-News statt Wahrheit

Vielen Dank für Ihre Beiträge in der Samstagsausgabe vom 17. 8. 19:

Ich finde die Überschrift zum Standpunkt zur Nationalratswahl "Wer nichts weiß, muss vieles glauben" (Manfred Perterer) und die Interview-Aussage des von mir sehr geschätzten Journalisten Paul Lendvai "Die Dummheit ist auf dem Vormarsch" (Ralf Hillebrand) mehr als treffend.

Beide lassen sich wahrlich nicht nur auf die Politik beschränken. Es ist ein Phänomen, dass sich Fake-News oft leichter und schneller verbreiten, als die Wahrheit, welche oft nicht interessiert und nur einer kleinen Minderheit bekannt ist. Eine von der Mehrheit behauptete Lüge wird oft unhinterfragt als wahr angenommen. Eine zunehmend von Hass geprägte Kultur (siehe Wahlkampf, etc.) setzt sehr viel Energie in die Verbreitung von Fake-News (z.B. Mobbing in der Schule, Tratsch im Wirtshaus oder in der Anonymität der sozialen Medien).

Daher braucht es mündige und gebildete Bürger sowie mutige Personen der Öffentlichkeit und vor allem eine unabhängige Presse, welche dem Nährboden des Hasses keine Chance geben.

Ich bin dankbar, dass erfahrene und sehr weise Persönlichkeiten wie Paul Lendvai Gehör finden. Wir sollten hinhören, was sie uns zu sagen haben. Dann wird uns oft klar, das Täter sich selbst zu Opfern hochstilisieren (z.B. Ibiza-Video), um ihrem Hass Legitimität zu geben.

Michael Pichler, 5101 Bergheim