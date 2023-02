Faktor Arbeit steuerlich mehr entlasten

Herr Wiens, danke, dass Sie in Ihrem Artikel "Wie Luftballons derzeit Weltpolitik und Wirtschaft in Atem halten" (SN, 18. Februar) sehr rasch vom Ballon am Himmel zum Ballon in der Wirtschaft kommen. Die Chinesen haben überreagiert. Die USA leider eine Gesprächsmöglichkeit abgesagt.

Medial wurde dieser "Neben-Sache" viel zu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Da ist die Inflation ein ganz anderes Problem. Die Zentralbank kann da nicht sehr viel tun. Die Kritik der SN an zu viel Beihilfen finde ich in Teilen berechtigt. Es stellt sich die Frage, wie das alles finanziert werden soll. Nach jahrelangen Diskussionen und auch Kritik von der OEZD drängt sich einem auf, dass die ÖVP damit einverstanden sein müsste, das mehr aus vermögensbezogenen Steuern finanziert wird. Das würde auch bei der Problematik helfen, die Sie am 16. Februar angesprochen haben über die Finanzierung des Sozialsystems. Der Faktor Arbeit müsste steuerlich viel mehr entlastet werden; gerade auch wegen der Umbrüche in der Arbeitswelt. Auch Österreich kann etwas tun gegen die schreiende Ungerechtigkeit zwischen denen, die nicht wissen, wohin sie ihr Geld noch stecken können und denen, die nicht wissen, wie sie mit einem normalen Gehalt um die Runden kommen.



Dr. Josef Schilcher, 5161 Elixhausen