Fall Waldhäusl

Der menschenverachtende Sager von LR Gottfried Waldhäusl zu einer Gymnasiastin bei der Sendung "Pro und Contra" in der Puls 4 Sendung ist nicht nur beleidigend, sondern auch vollkommen falsch. Die Häuser in Wien würden zwar größtenteils noch stehen, aber viele Wohnungen, fast alle Büros und Einrichtungen, vor allem auch die Straßen und Plätze wären verdreckt und nicht mehr bewohn- beziehungsweise benutzbar. Und die kranken, pflegebedürftigen und alten Menschen müssten in den Heimen und Spitälern dahinvegetieren, bis sie vom Tod erlöst werden. Aber nicht nur Wien wäre davon betroffen, sondern ganz Österreich. Ist das Ihre Vorstellung von der Zukunft Österreichs, Herr Landesrat? Dass auch Oberösterreichs "Blaue" diese Aussage von Waldhäusl verteidigen, ist mehr als beschämend und hoffentlich bei der nächsten Wahl noch nicht in Vergessenheit geraten.





Hans Riedler, 4040 Linz