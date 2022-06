Falsch verstandene Demokratie

Ich finde es schlichtweg ein falsches Demokratieverständnis, wenn bei einem Projekt alle demokratischen und rechtlichen Mittel ausgeschöpft sind, und das Projekt dadurch offiziell ausgeführt werden kann. Es kann jedenfalls nicht so sein, wenn die Genehmigungsverfahren nicht den Interessen einer Minderheit (direkte Bewohner) entsprechen, diese Entscheidungen aus egoistischen Gründen mit zum Teil vorgeschobenen Umwelt-Argumenten nicht respektiert werden.

Es geht hier meiner Ansicht nur um den Wertverlust der Häuser im unmittelbaren Bereich am Mönchsberg und nicht wirklich um die Umwelt.

Was mich vor allem an dem Ganzen stört: Hier werden ca. 120.000 Euro an Steuergeldern auch von einer Partei verschwendet, dieses Geld könnte man in den Radwegeausbau, öffentliche Verkehrsmittel sowie alternative Umweltprojekt usw. investieren.

Was wäre, wenn die Initiatoren diese Bürgerbefragung selbst finanzieren müssten, da würde das Geld für diese Projekte bleiben, das wäre doch okay?

Ich würde es auch nicht okay finden, wenn - wie im Fernsehen angedroht - junge Leute für eine Baustellenbesetzung missbraucht werden, kostet auch wieder Steuergeld, das man für die bereits erwähnten Projekte verwenden könnte.

In naher absehbarer Zukunft, in ca. 15 Jahren, sind großteils nur mehr CO2-freie Autos mit absolut leisen Antrieben auf der Straße, diese brauchen auch Parkplätze.

Es ist jedenfalls sicher besser, wenn man die Altstadt absolut autofrei bekommt, indem man diese im Berg parken kann, bevor man am Stadtrand wertvolles Grünland mit Parkplätzen und Parkhäusern verschwendet.

Der im Fernsehinterview angesprochene Baulärm vergeht wieder (das kenne ich aus persönlicher Erfahrung), das habe ich auch sehr gut überlebt, und wird mit Sicherheit von den verantwortlichen Firmen so gering wie möglich gehalten.

Eines ist auch klar, Autos wird es die nächsten 100 Jahre sicher immer noch geben, nur halt mit absolut umweltfreundlichen Antrieben, und alternative Fortbewegungsmittel wie Fahrräder, Motorräder usw. benötigen genauso Stellplätze und diese werden auch in der Garage zur Verfügung gestellt werden, das wird von den Gegnern nicht ins Treffen geführt.

Ich werde auf alle Fälle für die Garage stimmen.



Werner Buszlauer, 5020 Salzburg