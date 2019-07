Es ist nun das eingetreten, was zu befürchten war. In einem Monat wurden vom Wolf 25 Schafe gerissen. Trotzdem wehrt sich der Naturschutzbund gegen einen Abschuss. Die Einstellung des Naturschutzbunds zum Wolf ist falsch verstandener Naturschutz. Es macht für die Bauern die Schafzucht keinen Sinn mehr, wenn die Wölfe mit dem Freibrief des Naturschutzbunds in den Schafherden wüten dürfen. Der Naturschutzbund wertet die Arbeit der Bauern ab.

Wer glaubt, dass man die Schafherden auf den Almen und im Hochgebirge vor dem Zugriff der Wölfe schützen kann, lebt auf dem Mond und hat von der Almwirtschaft keine Ahnung. Es ist unmöglich und auch viel zu kostspielig, im Hochgebirge Schutzzäune zu errichten.

Da die öffentliche Hand die Bauern für die gerissenen Schafe finanziell entschädigt, belasten die Wolfrisse das Landesbudget. Dieses Geld sollte besser für Arme und Behinderte im Land Salzburg aufgewendet werden. Wenn unser Land wolffrei wäre, könnte unser Steuergeld sinnvoller eingesetzt werden und auch die Bauern müssten keine Angst um ihre Schafherden haben.

Es gibt auf der Erde für die Wölfe genügend Lebensraum, wo diese keine Schäden anrichten können. Es ist daher nicht notwendig, den Wolf auch in bewohnten Gebieten mit Viehzucht anzusiedeln. Daher muss das Land Salzburg und Österreich wieder wolffrei werden. Österreich war mehr als 70 Jahre wolffrei und der Wolf ist trotzdem nicht ausgestorben.





Johann Weiss, 5451 Tenneck