Falsche Entscheidung den Virus "durchrauschen" zu lassen

Wie in dem Artikel (Das war noch nicht die Spitze der Welle, SN 17. 3. 20222) richtig dargestellt, gibt es in der schwarz-grünen Regierung wohl die unausgesprochene Entscheidung die Infektionswelle durch die Bevölkerung "durchrauschen" zu lassen. Den höchsten Anstieg der Infektionszahlen kontert die Regierung mit Ihrem Ausstieg aus der Pandemiebekämpfung. Eine Infektion mit Omikron hilft aber bei den von Experten prognostizierten Herbstwellen nicht, aber wie Landeshauptmann Haslauer so schön sagte: "Die Leute haben jetzt genug davon" und "Eine Impfpflicht auf Verdacht für ein ungewisses und unvorhersehbares Ereignis im Herbst zu erlassen" sei problematisch. Juristisch mag er ein Experte sein, virologisch und epidemiologisch ist er eher das Gegenteil.

Mag. Dr. Günther Witzany, 5111 Bürmoos