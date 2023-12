Klimakrise: Falsche Rekorde

Vor einem Jahr, am 20. November 2022, äußerte sich die frühere Staatspräsidentin von Irland und ehemalige UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Mary Robinson wie folgt: "Die Welt steht immer noch am Rand einer Klimakatastrophe." Ich denke, ihre Aussage hat in den vergangenen zwölf Monaten deutlich an Aussagekraft gewonnen. Denn die Monate Juni bis Oktober 2023 sind weltweit die wärmsten je aufgezeichneten. Die Aussage der Unep-Chefin Inger Andersen: "Wir brechen die falschen Rekorde und das immer schneller", sollten die Alarmglocken schrillen lassen.



Ing. Harald W. Schober, 8160 Weiz