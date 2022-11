Falsches Spiel des IOC

Akteure und Fans müssen sich zunehmend an die Selbstherrlichkeit (und Profitgier) der internationalen Sportverbände gewöhnen. Siehe FIFA (Fußball) mit Katar oder FIS (Ski) mit der diktatorischen Präsidenten-Wahl. In Sachen Überheblichkeit will natürlich auch das Internationale Olympische Komitee (IOC) nicht zurückstehen, schlimm genug waren ja die Vergaben an Sotschi und Peking. Und jetzt wird eine der ältesten Disziplinen der Winterspiele aufs Korn genommen:

Die Nordische Kombination, dieser seit 1924 faszinierende Zweikampf aus Springen und Langlauf, soll nach 2026 verschwinden. Dabei operiert das IOC mit Zahlen, die man nicht vergleichen kann, es ist ein falsches Spiel. Nur vier Nationen hätten bei den letzten drei Winterspielen Medaillen verbucht, da könne man von einem "verbreiteten" Sport nicht reden. Dazu: Im Rodeln und Bobsport beschränkte sich die Medaillenbilanz auf vier bis fünf Nationen. In Peking 2022 waren 55 Kombinierer am Start, im Rodeln der Männer und Frauen nur je 34, im Bob 30 Männer- und 20 Frauen-Teams, im Skeleton nur je 25 pro Geschlecht. Es liegt jetzt an der FIS bzw. den starken Kombinierer-Nationen, dem klassischen Winter-Zweikampf zu einer Zukunft und olympischer Bleibe zu verhelfen. Man sollte sich vielleicht bei den Verbänden für Rodel und Bob erkundigen, wie sie es schaffen, mit ihrer minimalen Präsenz von Nationen und Athleten olympisch bleiben zu können.

Prof. Joachim Glaser, 5020 Salzburg