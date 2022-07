Falsches Verständnis für Umwelt und Co.

Zunächst einmal ist es grundsätzlich sehr zu begrüßen, dass sich eine politisch unabhängige Institution um die Wahrung der Interessen von Natur und Umwelt kümmert.

Die Klarstellung der Umweltanwältin mag rechtlich korrekt sein, zeugt jedoch von mangelnder Weitsicht und pragmatischem Verständnis.

Ja, in den letzten zwei Jahren hat sich einiges verändert. Zum einen entstand pandemiebedingt ein regelrechter Boom ums Radeln (was der Umweltanwältin ja gefallen sollte) und zum anderen boomten auf z. B. YouTube die Kanäle sämtlicher MTB-Pros wie Fabio Wibmer, Lukas Knopf und ähnlichen mittlerweile zu Idolen gewordenen Stars der radlbegeisterten Szene. Unsere Kinder fanden darin ein Ventil, verschafften sich Bewegung, statt zu Hause vor der Glotze zu hängen, und eiferten ihren Stars nach. So weit, so gut für alle.

Das seit über 50 Jahren genutzte Erdloch in der Au wurde stärker genutzt - in Spitzenzeiten bestimmt von 15 Kindern gleichzeitig. Wow, ein Jahrmarkt ist nichts dagegen.

Die Politik hat vor einigen Monaten pragmatisch reagiert und den lokalen Kids die selbst geschaufelten Hindernisse durch etwas fachmännischere ersetzt. Bravo! Und dabei wurde einfach die bestehende Fläche besser genutzt - nicht, wie die Vertreterin hier schreibt, erweitert. Verbotswidrig, ok. Ist den Kindern nicht mit geholfen, dass Sie ihrer "Pflicht" jetzt so zügig nachgekommen sind. Nach 50 Jahren Bikepark, einer schweren Phase für alle Kinder mit gesundem Bewegungsdrang und einem wachsenden Trend zum "Dirtbiken" wäre es umsichtig und verhältnismäßig gewesen, zuerst eine Alternative zu schaffen, als mitten im Sommer binnen einer Woche Tatsachen zu schaffen, die allein zulasten der Kinder gehen. Die Verantwortung jetzt komplett auf den willigen Teil der Politik abzuwälzen ist genau das falsche Verständnis für Umwelt und Co., was nicht nur die neue Generation einfach nur "lame" findet.

Dipl.-Kfm. Karsten Kremer, 5020 Salzburg