Falschparken besser dokumentieren

Am 31. Jänner habe ich eine Anonymverfügung vom Strafamt erhalten, dass ich im Dezember meinen BMW in einer Straße in der Nähe meines Wohnortes falsch geparkt haben soll. Das Problem dabei ist nur: Ich fahre einen Opel.

Glücklicherweise ließ sich das Missverständnis so schnell aufklären und es stellte sich heraus, dass der Strafzettel des Polizisten nur falsch eingescannt wurde. Aber was, wenn das andere Auto zufällig auch ein Opel gewesen wäre? Dann hätte ich wahrscheinlich einfach gezahlt, weil es fast unmöglich ist zu beweisen, dass man nicht irgendwo geparkt hat bzw. parken hätte können.

Eigentlich müssten mehr Auto-Merkmale notiert werden, wie z. B. Typ oder Farbe. Am besten wäre sogar, man entwickelt eine App, mit der man sofort ein "Beweisfoto" nehmen kann. So eine App könnte das Kennzeichen sogar direkt vom Bild einscannen und wäre so nicht nur treffsicherer, sondern auch schneller als ein handgeschriebener Strafzettel. Es wäre schön, wenn die Digitalisierung auch hier bald Einzug erhalten könnte.





Markus Gastinger, 5020 Salzburg