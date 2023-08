Falstaff als "Regiekunstwerk"

Es gibt sie noch die Denker, die sich getrauen das Verbiegen der Musik- und Bühnenwerke - nicht nur bei den Salzburger Festspielen - als Tiefpunkt des sogenannten Opern-/ Regietheaters zu bewerten. Nicht nur Nobelpreisträger Anton Zeilinger, auch der Ende Mai verstorbene Peter Simonischek trat als prominenter Kritiker auf.

Ich, als rund 40-jähriges Mitglied der "Freunde", buche seit vier Jahren nur mehr Konzerte bei den Salzburger Festspielen.

Die Kritik an "Falstaff" in den SN hat an Deutlichkeit nichts liegen gelassen. Zitat:

"Wer Chaos mag, findet es hier, ansonsten schade, völlig daneben."

Und diese Stückezertrümmerer bekommen noch Geld anstatt sie mit künftigem Aufführungsverbot zu belegen und Rückforderungen zu verlangen.





Dietmar Kurz, 5020 Salzburg