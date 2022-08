Familienbeihilfe lässt auf sich warten

An den Finanzminister: Ich habe einen Sohn der Ende Juli 2004 geboren ist und bei dem dieses Jahr, durch seinen 18. Geburtstag, die Familienbeihilfe ausläuft.

Da mein Sohn aber weiterhin die Schule besucht, habe ich um eine Verlängerung der Familienbeihilfe angesucht, ebenso die Schulbesuchsbestätigung beigelegt, und diese per Post rechtzeitig abgeschickt. Die Mitarbeiterin des Telefonservices des Finanzamtes teilte mir mit, dass aktuell mit einer Bearbeitungswartefrist von 12 Wochen zu rechen ist, das heißt für mich und meine Familie, wir bekommen frühestens Ende Oktober den positiven Bescheid für die Verlängerung der Familienbeihilfe.

Somit bekommen wir mindestens drei Monate vorab keine Familienbeihilfe und keinen Kinderabsetzbetrag. Weiters wurde auch die Sonderfamilienbeihilfe im August für diese Kind nicht ausbezahlt und auch der Kinderbonus wird länger auf sich warten lassen! Im Gesamten sprechen wir von über 1.000 Euro auf die wir bis mindestens November warten müssen!

Nehmen Sie die Teuerungswelle, von der die Regierungsmitglieder/-innen pausenlos durch die Medien berichten wirklich ernst?

Wissen Sie noch, was das Leben pro Monat für einen Durchschnittsverdiener, eine Durchschnittsverdienerin in Österreich kostet, was am Ende des Monates übrigbleibt? Und dann kann man auch noch auf sein Geld warten, weil ein Bescheid mindestens 12 Wochen lang braucht, um bearbeitet zu werden!

Sie werden von unseren Steuergeldern fürstlich entlohnt, also sorgen Sie dafür, dass wir unsere Peanuts pünktlich erhalten!





Gerhard Sieberer, 5400 Hallein