Familienpolitisches Umdenken ist an der Zeit

Ich danke Herrn Josef Guggenberger, Berndorf, für seinen Leserbrief in den SN vom 31. Oktober 2023 zum Thema "Was will die Mehrheit?". Der Verfasser spricht ein Thema an, das mich schon mehrmals zu Äußerungen bewegte (mein Leserbrief in den SN vom 14. 8. 2023, "Modell Familie hat ausgedient"). Es ist an der Zeit, dass ein familienpolitisches Umdenken erfolgt, und zwar im Interesse der Mehrheit unserer Bevölkerung. Herr Josef Guggenberger spricht von 74% der Eltern, die eine mehrjährige familieninterne Betreuung ihrer Kinder wünschen würden.

Abgesehen von unserer gegenwärtigen Situation ist es bekannt, dass ältere Menschen, vor allem Frauen, die Kleinkinder mehrere Jahre selbst betreuten (und vielleicht alte Familienangehörige dazu), in der Pension wegen fehlender Versicherungszeiten in die Armutsfalle geraten sind.

Zum Faktum erkrankte Kinder in diversen Betreuungseinrichtungen möchte ich nur erwähnen, dass dies für alle Beteiligten schwierig genug ist.

Christine Essl, 5020 Salzburg