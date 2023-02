Farce um das Luft-Tempolimit

Es ist schon eine Farce, sollte tatsächlich das Luft-Tempolimit von 100 km/h zwischen Salzburg Süd und Golling aufgehoben werden. Wissenschafter belegen, dass ein Tempolimit die Schadstoffemissionen verringert, und die Politik will das wieder einmal ignorieren. Den Haushalten wird vorgegaukelt, was man nicht alles fürs Klima tun könne, aber geht es um nachhaltige, wissenschaftlich belegte und effiziente Lösungen, dann will man anscheinend im Hinblick auf die Wählerstimmen keine unpopulären Entscheidung treffen. Es macht mich betroffen, wie sehr die Politik für sich selbst arbeitet und die Zukunft unserer Kinder zerstört.

Abgesehen von den Schadstoffen möchte ich auch an das Lärmproblem zwischen Puch und Golling nahe der Autobahn erinnern! Sollte das IGL-Tempolimit aufgehoben werden, fordere ich sofort neue Lärmschutzwände von Puch bis Golling, denn dann sind wir Anwohner gar nicht mehr lärmentlastet.

Denn als Lärmgeplagter aufgrund schlechten Lärmschutzes weiß ich, welchen Unterschied es macht, ob 100 oder 130 km/h gefahren werden. Ich bin gespannt, was von der Politik dazu kommt, das wird wahrscheinlich wieder totgeschwiegen.



Heinrich Wielend, 5411 Oberalm