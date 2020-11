Fatale Folgen der Drittmittelfinanzierung

Schaudern überkommt den Leser des Artikels von Gerald Stoiber in der SN-Samstagausgabe vom 21.11. über die Aktivitäten der Muslimbrüderschaft in Österreich. Ein am Institut für Politikwissenschaft in Salzburg lehrender Dozent gehört dieser Organisation an. In erschreckender Weise zeigt sich hier die Gefahr der Drittmittel-(d.h. Fremdmittel-)finanzierung von Lehrenden an einer öffentlichen Universität. Die Bezahlung dieses Dozenten erfolgt mit Geldern aus Saudi-Arabien. Die Vermutung liegt nahe, dass damit eine Abhängigkeit vom "Brötchengeber" besteht, dessen Interessen sich gewiss nicht mit unseren decken. Sind unsere Bundesuniversitäten wirklich dermaßen ausgeblutet, dass sie ihren Auftrag nur noch durch ausländische Fremdfinanzierung erfüllen können? Wenn dies zutrifft, wäre es besser, gleichartige Universitätsinstitute zusammenzulegen, um dafür wenigstens die Unabhängigkeit der akademischen Lehre in Österreich bewahren zu können.

Dr. Josef Koller, 5020 Salzburg