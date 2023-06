Faustrecht auf der Straße

Samstag, 17. Juni 2023, mit dem Rad auf der B 158. Als ich kurz auf die Bundesstraße bei Pfandl muss, weil der Radweg auf der anderen Seite weitergeht, Handzeichen gebend zum Linksabbiegen auf einer gekennzeichneten Linksabbiegespur, rast links(!) im Abstand von 30 bis 50 cm ein Auto mit weit überhöhter Geschwindigkeit vorbei. Ich stürze beim Vollbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, Gott sei Dank nur Abschürfungen an Beinen und Armen. Die Autos hinten stoppen, bewundernswerte Hilfsbereitschaft.

Vorne, etwa 200 Meter weiter, steht der Verursacher. Niemand steigt aus, das Auto schiebt nicht zurück. Als ich aufstehe, wartet er/sie noch eine halbe Minute, beobachtet offensichtlich, dann gibt der Fahrer Gas und fährt weiter. Unterlassene Hilfeleistung, Fahrerflucht. Das Kennzeichen war gut lesbar, vielleicht gibt es eine späte Einsicht mit Selbstanzeige.

Umgekehrt erlebe ich als Autofahrer, wie Radfahrer, häufig in Gruppen, Straßen ohne einen einzigen Blick queren. Einzelne Rennradfahrer auf der Bundesstraße (nicht in Trainingsgruppe) heben den Stinkefinger, wenn sie sich in ihrem Vorwärtsdrang beeinträchtigt fühlen. Ja und nebenbei gibt es Hundebesitzer, die meinen, dass die Leinenpflicht nicht für ihre Lieblinge gilt, sondern für die Menschen, die diesen begegnen.

Recht und Gesetz sollten respektiert werden, auch wenn es nicht kontrolliert und eingeklagt wird. Wenn ich die Zeitung lese, habe ich aber den Eindruck, dass das Coronavirus die Kenntnis all dieser Regeln und den gegenseitigen Respekt ausgelöscht hat.



Dr. Franz Heffeter, 5340 St. Gilgen