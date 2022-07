Fehlbesetzte europäische Spitzenfunktionen

Uns EU- und Euroland Bürger/-innen betrachte ich als die leidhaft Betroffenen von politisch lancierten Besetzungen wie zum Beispiel der Präsidentin der Europäischen Zentralbank.

Präsident Makron hat seine Landsfrau Lagarde auf diesen Posten gehoben, mit dem politischen Auftrag die Nullzinspolitik und den Aufkauf von Staatspapieren stur fortzusetzen. Damit sollte auch die hohe Staatsverschuldung der "Grand Nation" eingedämmt werden. Ein desaströses Unterfangen bei dem auch die Stabilisierung der Inflationsrate im Euroland auf 2 Prozent gründlich danebengegangen ist und in Richtung 10 Prozent steuert. Das Ergebnis dieser zögerlichen, ja verfehlten Währungs- und Zinspolitik kann sich sehen lassen, der EURO fiel binnen kurzem auf das US-Dollarniveau, warum? Weil Investoren in jene Währungen investieren, die höhere Renditen und bessere Zinsgewinne garantieren und das ist nicht der "Nullzinseuro". Und wie wirkt sich diese Europolitik auf uns Bürger/-innen aus? Wir wissen es, keine Zinsen auf Sparguthaben, enorme Kaufkraftverluste und eine unkontrollierte Inflations- und Rezessionsgefahr. In diesem Kontext ist noch gar keine Rede von kriegsbedingten explodierenden Energiekosten, die auf uns zukommen. Europäische Spitzenpositionen wie das Beispiel zeigt, müssen mit ausgewiesenen Währungsexpert/-innen besetzt werden und nicht aus opportunen politischen Erwägungen mit Personen, die Krisenmanagement in dieser Verantwortung nicht leisten können!





Axel Träxler, 5020 Salzburg