Fehleinschätzung in Afghanistan

Wer einen Krieg beginnt, der muss auch das Kriegsende planen. Wenn jemand gemeint hat, nach der Vertreibung der Taliban in Afghanistan eine Demokratie nach westlichem Vorbild einführen zu können, hat schlichtweg naiv gehandelt. Die NATO beklagt sich, dass die afghanischen Streitkräfte versagt haben. Jahrelang hat man die afghanischen Soldaten ausgebildet, beraten und unterstützt, da hätte man die Schwächen dieser "Armee" erkennen müssen. Streitkräfte ohne hierarchische Strukturen und festgelegte Befehlskette können nicht funktionieren.

Eine Staatsführung als oberste Führung des Heeres hat es in Afghanistan anscheinend nur am Papier gegeben. Die afghanische Regierung flüchtete nach den ersten Kampfhandlungen ins Ausland. Die Kampfkraft einer Truppe wird vor allem von der Qualität der Kommandanten und der Kampfmoral der Soldaten bestimmt. Massenhaft liefen afghanische Soldaten zu den Taliban über oder flüchteten in Nachbarstaaten. Ich habe erwartet, dass in einer Übergangsphase Personal der NATO für Aufklärung, Luftunterstützung und Beratung zeitlich begrenzt zurückbleibt. Die Taliban-Kämpfer hatten leichtes Spiel, technische Aufklärung und Luftschläge brauchten sie nicht mehr fürchten.

Oberst i.R. Kurt Gärtner, 4600 Wels