Fehlende Gegenprobe am Bierblockzettl

Ich war Vorschulkind. Es gab noch keine Taschenrechner. Es gab noch kein Excel, weil auch Bill Gates war noch ein Kind. Sonntagnachmittags, ein kleiner Familienausflug mit dem Rad ins Aschachtal. Modegericht in den Gastgärten war damals ein "Aufschnittteller". Das war ein Wurst-Aufschnitt, serviert auf einem Holzbrettl mit Gurkerl und Käse und hartgekochtem Ei und mehreren Schnitten vom Brotlaib. Bei der Luxusausführung war auch noch ein Radieschen und ein Butterstückl dabei.

Wenns zum Zahlen wurde, kam der Kellner mit dem Bierblock, schrieb die Einzelpreise des Essens und der Getränke mit dem Brauerei-Kugelschreiber auf den Brauerei-Bierzettel. Dann warf er nochmalig einen Blick auf die Gästerunde am Tisch, zählte die Gäste, zählte die Positionen am Bierzettel. Er addierte die Beträge von oben nach unten und schrieb den Saldo auf den Bierblockzettel. Dann beobachtete ich als Kind ein für mich "merkwürdiges" Verhalten des Kellners. Er addierte die Beträge nochmalig von unten nach oben. Ich fragte Mutter: "Warum zählt er die Beträge zwei Mal zusammen?" Darauf meine Mutter: "Er kontrolliert die Rechnung. Er könnte sich ja beim ersten Mal vertan haben".

Fritz Baumgartner, 4222 St. Georgen/Guse