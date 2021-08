Fehlende Kassenärzte

Das zuletzt in Ihrer Zeitung berichtete Dilemma bei der Nachbesetzung von Kinderärzten mit Kassenvertrag zeigt deutlich die Schwächen unseres Gesundheitssystems auf. Der größte Fehler war meines Erachtens die Schaffung der sogenannten Wahlärzte/-innen. In vielen Facharztbereichen muss man heute lange nach einem Facharzt mit ÖGK-Vertrag suchen. Es gibt fast nur noch Wahlfachärzte, bei denen man wegen der allfällig anfallenden Kosten zuerst mal sehr verunsichert und zurückhaltend ist. Meines Erachtens wäre es für die breite Bevölkerung und unser Gesundheitssystem wesentlich vorteilhafter, wenn es nur zwei Arten von Ärzten geben würde, nämlich Vertragsärzte und Privatärzte. Wesentlich mehr Vertragsärzte, die aber auch ein angemessenes Honorar bekommen und akzeptable Rahmenbedingungen in der persönlichen Lebensführung vorfinden müssten, wären für den Großteil der Bevölkerung von eminenter Bedeutung. Hingegen könnten Menschen mit hohem finanziellen Standard Privatärzte nach ihrer Wahl in Anspruch nehmen und deren Honorare auch problemlos bezahlen. Wenn heute ein Großteil der Wahlärzte Ärzte mit Kassenvertrag wären, könnte die medizinische Versorgung der breiten Bevölkerung besser, schneller und mit weitaus geringeren Kosten was zum Beispiel Kliniken anbelangt, bewerkstelligt werden.

Josef Mayer, 5020 Salzburg