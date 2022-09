Fehlende Umsätze im Handel

Zum Bericht "Wo sind die Kunden" von Helmut Kretzl in den SN vom 21. September möchte ich Folgendes anmerken:

Wenn Handelsexperten meinen, dass sich die Entlastungspakete nicht beim Umsatz im Handel auswirken, so muss ich sagen, dass diese Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger auch nicht dafür gedacht sind. Es ist eine temporäre Abdeckung der Kostensteigerungen. Die Personengruppe mit geringem Einkommen und die untere Hälfte der Mittelschicht müssen sehen, wie sie mit diesen Kostensteigerungen zurechtkommen und verzichten auf nicht unbedingt notwendige Einkäufe. Ich denke da ist auch weniger Angst dabei - wie Wirtschaftspsychologen meinen -, sondern ganz nüchtern betrachtet vorsichtiges Haushalten. Solange nicht klar ist, wie sich diese Situation entwickelt, wird das auch so bleiben.

Dazu kommt noch das die Auszahlung der Unterstützungen an die Bürgerinnen und Bürger erst am Anfang steht. Ich kenne niemanden der die 500 Euro Klimabonus bereits am Konto hat. Auch die 150 Euro Energiekostenzuschuss sind oft noch nicht angekommen, weil die Abrechnung des Energieversorgers erst kommt. Speziell die jetzt betroffenen Personen erkennen, dass diese Zuschüsse maximal die Mehrkosten für drei bis fünf Monaten abdecken. Was danach kommt, ist ungewiss und deshalb vorsichtiges Haushalten schon jetzt. Ich schlage auch vor, dass der Handel bei seinem eigenen Einzelhandels-Verkaufspersonal (als betroffene Einkommengruppe) nachfragt, ob diese weniger für nicht unbedingt Notwendiges ausgeben und warum.





Hubert Steidl, 1110 Wien