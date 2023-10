Fehlende Wertschätzung

Mit der Entscheidung von Othmar Karas sich zurückzuziehen, verliert Österreich einen allseits anerkannten Fürsprecher und hochrangigen Politiker im Europäischen Parlament. Einen, dem das Friedensprojekt Europa wichtig ist und der bei Gegenwind aus der Parteizentrale in Wien Rückgrat zeigte. Persönlichkeiten wie Othmar Karas, scheint es, verlieren in der öffentlichen Wahrnehmung immer mehr an Wertschätzung.

Oberflächlichkeit und Überschriften bestimmen den politischen Diskurs und das in einer Zeit, wo gerade eine faire politische Auseinandersetzung wichtig ist. Wenn man verfolgt, was derzeit in unmittelbarer Nähe zu Österreich geschieht, Ukraine, Kosovo und nun im Nahen Osten, braucht es besonnene Politiker/-innen, die mit Diplomatie und klugem Kopf das Gemeinsame und nicht das Trennende in den Vordergrund stellen. Mit Scheindebatten auf Nebenschauplätzen, O-Ton Karas, fahren wir unser schönes Land und Europa mit Ansage an die Wand.

Ferdinand Pay sen., 4470 Enns