Fehlentscheidung Stiegl-Gründe

Die Umwidmung von 3,6 ha Grünland in Bauland und die beabsichtigte Errichtung von 550 Wohnungen im Bereich Maxglan ist eine verkehrs-, raumordnungs-, umwelt- und sozialpolitische Fehlentscheidung:

Die verkehrstechnische Erschließung des gesamten Areals ist nur über die Kendlerstraße möglich. Die Zufahrtsstraßen zur Kendlerstraße (Karolingerstraße, Rochusgasse) sind bereits jetzt an vielen Stunden des Tages überlastet und verstaut.

Die Karolingerstraße hat beginnend an der Innsbrucker Bundesstraße mit Obi-Baumarkt, BMW-Zentrale, Fressnapf-Zentrale, Porr-Zentrale (gerade in Bau), Recycling- und Speditionsfirmen, Blumen Neuhauser, Feuerwehrschule, KFZ-Prüfstelle des Landes, Druckzentrum (SN und Krone), Spar, ein sehr hohes Verkehrsaufkommen. Auch die Ausweichrouten über die Rochusgasse zur Maxglaner Hauptstraße und weiter zur Moosstraße sind deshalb bereits stark überlastet. Es müsste also zuerst ein schlüssiges Verkehrskonzept erstellt werden, bevor weitere Beschlüsse und Zusagen gemacht werden. In diesem Zusammenhang müsste auch die Gemeinde Wals über den zusätzlich zu erwartenden Ausweichverkehr über die Laschenskystraße und Viehhausen eingebunden werden. Der Schwarzgrabenweg und der Eichetwaldweg zum Flughafen sind nämlich keine Alternativen.

Das angestrebte Bauland befindet sich in "Golfballschlag-Distanz" zum Flughafen. Zwar ist es in den letzten Jahren sehr ruhig um den Flughafengegner-Verein geworden, jedoch mit diesem Bauvorhaben wäre für Nachwuchs und Zulauf gesorgt.

3,6 ha Grünland werden mit 550 Wohnungen zubetoniert. Momentan stehen an die 10.000 Wohnungen in der Stadt Salzburg leer. Um einen Teil dieser Wohnungen auf den Markt zu bringen, wären nur zwei Gesetzesänderungen notwendig: Wegfall der Besteuerung der Mieteinnahmen - könnte auch abhängig sein von der Wohnungsgröße - z. B. keine Besteuerung bis 75 m² und Änderung des Mietrechts, damit Problemfälle wieder leichter gekündigt werden können. Ist nicht meine Erfindung: Andere Länder und Städte haben es vorgemacht: z. B. Barcelona.

Dass Gesetzesänderungen in Österreich möglich sind, hat Corona gezeigt. Auch wenn die momentane Regierung mehrere Anläufe dazu benötigt hat. Schlussendlich war es doch möglich. Unabhängig davon werden pro Jahr in der Stadt Salzburg zwischen 1500 und 1900 neue Wohnungen errichtet (SN vom 11. 5.).

Es ist das Recht des Eigentümers, den Pachtvertrag mit dem Sportverein zu kündigen. Jedoch verlieren 170 Jugendliche die Möglichkeit zu trainieren. Bislang ohne Alternativen. (siehe SN-Lokalteil v. 12. 4.: Austria verliert Tribüne und Kunstrasenplatz wegen Errichtung der angrenzenden Wohnungen).

Und sollten die 3,6 ha nicht umgewandelt werden, dann bin ich mir sicher, dass der Eigentümer wiederum verpachten wird, damit er sein jährliches "Gerstl" weiterhin einfährt.

Zusammengefasst: Die Errichtung von 550 Wohnungen im Bereich Flughafen Maxglan/Kendlerstraße ist eine Entscheidung mit weitreichenden gravierenden negativen Folgen. Um das zu erkennen, bedarf es weder Sachverstand noch einer Bürgerbeteiligung.

Hausverstand täte reichen. Also: Unverzüglich zurück und zuerst das Grundsätzliche mit den zu erwartenden Folgen beachten und bemessen, bevor das Fell des Bären zerteilt wird. Oder dann auch nicht!





Matthias Promegger, 5020 Salzburg