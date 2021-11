Fehlentscheidungen der Erwachsenen

"Die Schulen bleiben offen, aber man sollte vermeiden, in die Schulen zu gehen. Gleichzeitig ist es eine Fehlentscheidung, das Homeschooling vorzuziehen, obwohl man dadurch Menschenleben schützt." Dies ist so ziemlich die Aussage der Politik über die Coronamaßnahmen an Schulen. Vor einigen Tagen war ich noch gegen eine Schulschließung für die Oberstufen, da es, meiner Meinung nach, durchaus zu verantworten wäre, den Präsenzunterricht für genau diese Gruppe an Schülern zu ermöglichen, da sie die höchste Durchimpfungsrate besitzt. Natürlich weiterhin mit Masken. Doch mittlerweile bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich jede Entscheidung besser finde als die Entscheidung, nichts zu entscheiden. Denn wenn wir ehrlich sind, ist es nichts weiter, als die Verantwortung an andere abzugeben und damit die Schüler sich selbst zu überlassen. Somit sind es erneut die jüngsten Mitglieder der Gesellschaft, die die Inkompetenz der Erwachsenen, das Problem in den Griff zu

bekommen, ausbaden müssen.

Diese hohen Fallzahlen wären mit Sicherheit vermeidbar

gewesen. Und wieso man den Menschen nicht ein wenig Sicherheit geben kann in einer so

unsicheren Zeit, ist mir auch unverständlich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man

genug Zeit hatte, sich eine Strategie zu überlegen. Nach mehreren Lockdowns sollte das wohl möglich sein. Und ist es nicht auch von Führungskräften zu erwarten, die Dinge in die Hand zu nehmen? Nicht nur für die Schüler ist diese Regelung als Strafe anzusehen, sondern auch für alle Lehrer und natürlich auch Eltern. Es ist so schon schwer genug, einen halbwegs normalen Unterricht durchzuführen, wenn bereits viele krank oder in Quarantäne sind. Aber wie soll es jetzt mit einer solch schwammigen Formulierung weitergehen? Zwar heißt es, niemand darf benachteiligt werden, aber es ist kein Geheimnis, dass das nichts weiter als eine Wunschvorstellung ist. Traurigerweise werden diejenigen benachteiligt werden, die zum Gemeinwohl beitragen. Wir haben schon viel durchgemacht in den letzten zwei Jahren, aber es hätte kaum schlimmer kommen können als das.





Judith Wald (15 Jahre), 5081 Anif