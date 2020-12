Fehler bei Massentests

Am Sonntag, dem 13. Dezember 2020, fand ein Corona-Massentest in St. Gilgen statt. Durch das zweimalige Einführen eines Stäbchens in den Nasenraum und nicht in den Nasengang 1 wurde ich unter starken schockartigen Schmerzen verletzt. Dabei habe ich mich durch diesen starken Schmerz zusätzlich in die Wange gebissen und in den Mundraum geblutet. Dass dieser Fehler auftreten kann, ist für mich auch verständlich. Aber man sollte zumindest vorher auf eine mögliche Verletzungsgefahr aufmerksam machen. Ich bin über diese Vorgangsweise entsetzt. Nach dem Fehlverlauf einer solchen Untersuchung sollte auch entsprechend vernünftig gehandelt werden und eine entsprechende medizinische Hilfeleistung angeboten werden. Dies ist leider nicht geschehen.

Am Montag musste ich den Arzt aufsuchen, um mich entsprechend behandeln zu lassen. Die Stimme habe ich bis jetzt fast vollständig verloren. Für mich sind damit jegliche weitere Massentests unmöglich gemacht. Des Weiteren glaube ich, dass solche Fehler gar nicht so selten bei diesen Tests auftreten.



Dr . Reinhard Promper, 5340 St. Gilgen