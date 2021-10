Fehlerbehebung erfolgte chaotisch

Am Freitag, dem 22. Oktober, wurden wir telefonisch von einer Wiener Klimaticketstelle informiert, dass unsere am 4. Oktober beim SVV gekauften Klimatickets ungültig sind. "Diese sind für Behinderte ausgestellt und dazu fehlen die Nachweise!" Wir haben keine Tickets für Behinderte, sondern für Senioren gekauft. Dieser Fehler sei österreichweit nur in Salzburg passiert, hieß es und wir müssten die Tickets dort umtauschen, wo wir sie gekauft hätten.

Ein paar Stunden später mussten wir in der SVV-Geschäftsstelle Schallmooser Hauptstraße feststellen, dass wir mit diesem Problem nicht allein waren. Letztendlich waren wir über eine Stunde lang in der Warteschlange, bis unsere zwei Tickets innerhalb weiterer 20 Minuten ausgetauscht werden konnten.

Fehler können immer passieren und sind auch nichts Außergewöhnliches. Nur die Fehlerbehebung hätten wir uns anders vorgestellt. Erstens hätten wir ausreichend kompetentes, ordentlich eingeschultes Personal erwartet, zweitens eine Verlängerung der Geschäftszeit auch am Samstag und drittens eine Entschuldigung der Geschäftsleitung.

Diese kann ja noch kommen. Wir waren immerhin einschließlich An- und Abreise vier Stunden ohne eigenes Verschulden unterwegs und durften für die Tickets zwei Mal 699 Euro bezahlen.

Stellungnahme des Verkehrsverbunds: Es tut uns leid, dass der Fehler passiert ist. Dadurch, dass die Kunden einen Tag vor Beginn der Gültigkeit des Tickets informiert wurden, ist es bedauerlicherweise auch zu einer hohen Frequenz im Kundencenter gekommen.

Johanna und Guido Herzog, 4893 Zell am Moos