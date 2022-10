Fehlt es Gemeinderäten an Moral oder Logik?

Wenn Gemeinderäte die Kosten für die Verlegung von Stolpersteinen (Gedenken an ihre Bürger!) nicht übernehmen wollen, fehlt es diesen an Moral oder Logik oder an Beidem: Es sei denn, man trägt auch nicht die Kosten von Gedenksteinen für die Gefallenen des 1. und 2. Weltkrieges.

Diese wurden vom Kaiser oder im Namen Hitlers in den Krieg geschickt, meist gegen ihren Willen. Oft wird auch von "Helden" gesprochen. Helden sind in meinen Augen nur Menschen, die ohne Zwang freiwillig ihr Leben für ihre Mitmenschen riskieren.

Also warum zweierlei Maß? Bei Stolpersteinen oder "Gefallenen der Weltkriege"?





Prof. Michael Reinartz, 5020 Salzburg