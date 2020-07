Fehlverhalten von Wanderern

Wir haben seit acht Jahren eine Almhüttenpacht im Riedingtal/Lungau und auch immer schon zwei Hunde, die uns seit Anfang an auf allen Wanderungen begleiten. Zur Kuh-Wanderer-Problematik kann ich nur Folgendes aus eigenen Erfahrungen sagen: Es liegt nicht immer am falschen Verhalten der Wanderer oder/und Hundeführer. Wir sind immer schon sehr vorsichtig gewesen, leider mussten auch wir feststellen, dass Kühe auf Almen seit einiger Zeit vermehrt auch ohne ersichtlichen Grund aggressiv auf Wanderer mit Hund reagieren. Dazu gibt es für mich zwei Erklärungen, die hier eine tragende Rolle spielen könnten. Erstens ein Zuchtfehler. Ein zu hohes Aggressionspotenzial, das von gewissen Zuchtbullen vererbt wird. Es wird vor allem auf Milchleistung geachtet. Nicht auf das Wesen des Zuchttiers. Zweitens: Landwirte haben keine Hunde mehr am Hof. Kühe sind es nicht mehr gewohnt, Haus- und Hofhunde um sich zu haben, und reagieren auf diese dann höchst aggressiv.

Das wissen wir, da die Kühe, welche direkt vor unserer Alm stehen und unsere Hunde im Laufe des Almsommers kennenlernen, die Hunde ganz schnell gewohnt werden. Ein Hund gehört auf jeden Hof. Und auch mit bei der Arbeit auf Weiden und im Stall. Dann wäre das Problem weitgehend gelöst.



Barbara Sachon, 5221 Lochen am See