So sehr ich darüber grüble, ich kann die Diskussion um einen freien Karfreitag nicht verstehen. Für einen christlich orientierten Mitmenschen gibt es die Möglichkeit, die Karfreitagsliturgie am Abend - meist mit 2 Stunden ausgiebig genug - mitzufeiern. Warum sollen alle an diesem Tag arbeitsfrei sein? Sind doch schon Oster- und Pfingstmontag kirchlich gebotene Feiertage, die kaum noch zum Kirchgang genützt werden. Was soll dann ein freier Karfreitag? Vielleicht gibt es darauf eine Antwort.

Anzeige

Heidemarie Stöger, 5301 Eugendorf