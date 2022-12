Feinstaubwerte deutlich senken

Über den "Great Smog" in London im Jahr 1952 habe ich schon einiges gehört, aber noch nie so detaillierte Informationen erhalten ("Als der Todesnebel über London stand", SN vom 5. 12.). Vielen Dank für den Artikel. In den 70 Jahren die seither vergangen sind, hat sich offensichtlich viel bei der sichtbaren Luftverschmutzung verbessert. Feinstaub ist nicht sichtbar und daher denken viele, so schlimm wird es schon nicht sein. Die Auswirkungen der Schadstoffe im Lebensmittel Luft sind aber gravierend. Etwa 240.000 Menschen sterben in der Europäischen Union vorzeitig durch die Belastung ihrer Umgebungsluft mit Feinstaub. Daher ist das Ziel der EU die Feinstaubwerte bis 2030 zu halbieren, sehr erstrebenswert. Handlungsbedarf - auch wenn es schmerzt - ist offensichtlich weiter nötig, um dieses Ziel zu erreichen.

Ing. Harald Schober, 8160 Weiz