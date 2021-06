Femizide in Österreich

In den letzten Monaten hört man sehr viel darüber, dass die Kriminalität gegenüber Frauen in Österreich immer mehr zunimmt. Jede fünfte Frau, also rund 20 Prozent der Frauen, werden ab ihrem 15. Lebensjahr körperlicher und/oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Ob wegen ihres Aussehens oder wegen ihrer Kleidung, keine Frau sollte so etwas erleben. In den letzten Jahren wurden die weiblichen Opfer immer mehr. 2018 wurde die höchste Zahl mit 41 weiblichen Mordopfern erreicht. 2020 wurden laut polizeilicher Kriminalstatistik 31 Frauen - meistens von ihren Ex-Partnern oder von Familienmitgliedern - ermordet. Es gibt zu viele Statistiken, die zeigen, dass Frauen und Mädchen im jungen Alter schon solch einer Gewalt ausgesetzt sind. Umfragen zeigen, dass Frauen am Abend Angst haben allein hinauszugehen. Diese Angst darf es nicht geben. Jeder Mensch - egal ob Frau oder Mann - sollte seinem Umfeld so vertrauen können, dass er am Abend allein spazieren gehen kann.

Raneen Aziz, Schülerin, HAK Neumarkt a.W.