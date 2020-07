Fesselnder Abend im Mozarteum

Am vergangenen Freitag fand im Mozarteum ein launiges Interview mit dem Weltstar Anselm Kiefer statt, dessen neueste Arbeiten im Franz-Marc-Museum in Kochel am See und in der Galerie Ropac in Salzburg zu sehen sind. Per Video wurden die Fragen von der Direktorin des Marc-Museums und der Leiterin der Moderne-Abteilung der Pinakothek der Moderne in München gestellt, aber vor allem gab es einen spannenden Dialog Kiefers mit seinem Freund Christoph Ransmayr.

Mein Dank gilt dem Galeristen Thaddaeus Ropac für diesen fesselnden Abend. Man wünscht sich, dass es öfter derartige Veranstaltungen gibt, denn nicht jedes künstlerische Lebenswerk erschließt sich leicht und man lernt den Menschen kennen, der es gemacht hat.



Mag. Rudolf Höhenwarter, 5020 Salzburg