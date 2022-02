Festhalten an der Neutralität

Ich scheine zu den "Russland-Verstehern" zu gehören. Ich sehe Österreich als Vorbild: wir sind neutral, also nicht NATO-Mitglied, sind gleichzeitig jedoch Teil der EU. Warum wird nicht für und mit der Ukraine eine solche international garantierte Neutralitätsvereinbarung geschlossen? Und passte nicht die Südtiroler Autonomielösung für den Donbass? Dass Putin nicht vagen Erklärungen von Westpolitikern, dass eine NATO-Mitgliedschaft "derzeit" ohnehin nicht bevorstehe, vertrauen kann, sollte man nach den Vorfällen, also der umfassenden NATO-Osterweiterung, nach 1990 verstehen.

Die EU sollte sich nicht wegen gieriger Oligarchen hüben und drüben ins Unglück, in eine schwere Wirtschaftskrise, wenn nicht noch ärger, stürzen.







Dr. Hans Schütz, 5026 Salzburg