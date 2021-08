Festspiel-Logo soll bleiben

Na, selbstverständlich darf Poldi Wojteks Entwurf bleiben. Von Frau Wojtek ist 1928 keinerlei nationalsozialistische Betätigung bekannt und scheint auch später vor allem Ehefrau eines Nazis zu sein. Sicher trübt die Arisierung des Hauses von Helene Taussig das Bild gewaltig, aber wenn wir jedes Fehlverhalten auch auf erst später Begangenes beziehen, wird es unmöglich sein ein Ende zu finde.

Ich halte diesen neuerlichen Angriff auf das gut eingeführte und meines Erachtens perfekt gelungene Logo für vermeidbar. Ein unerhörtes Maß an Selbstgerechtigkeit führt hier die Feder, aber keineswegs das Bedürfnis nach mehr Gerechtigkeit. Auch in vielen anderen Fällen, wenn es sich nicht gerade um einen Naziverbrecher handelt, ist Aufklärung das Mittel der Wahl - wir neigen ja ohnedies zum Vergessen und Verdrängen. Aber zum Beispiel durch Zusatztafeln regelmäßig an die Rolle Herbert von Karajans in der Nazizeit erinnert zu werden, bringt mehr an Einsehen, als seinen Namen zu verdammen. Außerdem halte ich es grundsätzlich für gefährlich, sich von seiner eigenen Geschichte trennen zu wollen oder sie sogar zu verleugnen. Aber das ist eine andere Geschichte!

Olaf Arne Jürgenssen, 5342 Abersee