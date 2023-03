Festspiele des Elends am Bahnhofsplatz

Auf dem großen Bahnhofsvorplatz in Salzburg findet alltäglich eine unübertreffliche Inszenierung mit an Dramatik und Ausdruckskraft nicht zu überbietender Schauspielkunst statt. "Jedersuff" - eine Inszenierung von Verwahrlosung, Trübsinn, Alkohol- und Drogenmissbrauch. Kostenlos zugänglich. Offenbar eine provokative Festspielinszenierung in bemühter Darstellung des Vorhofs der Hölle.

Ich querte den mit Unrat, Scherben, Zigarettenstummeln übersäten Platz kurz vor Mitternacht und fragte mich, wieso diese Weltstadt solche Kulturlosigkeit duldet. Hier gehört ein Alkohol- und Rauchverbot her (mit hohen Strafen bei Zuwiderhandlung). Andernfalls wird die öffentliche Anreise zu einem Schockerlebnis für Menschen wie mich, die sich von Salzburg auch ein Lebensgefühl erwarten - Glanz, Kultur, Sicherheit und Sauberkeit.

Am Morgen war der Platz schon gesäubert. Auf Steuerzahlerkosten natürlich!



Reinhard Bimashofer, 9872 Millstatt