Festspiele sollten die Idee der Gratis-"Jedermann"-Vorstellungen aufgreifen

Das "Spiel vom Sterben des reichen Mannes" sollte bei den Salzburger Festspielen ein paar Jahre lang nicht aufgeführt werden. Während dieser Zeit könnte Hofmannsthals kleines Spiel "Der Tor und der Tod" gezeigt werden. Dieses kurze Stück lässt sich mit dem d-Moll-Quartett von Schubert wunderbar kombinieren.

Ich als Intendant würde für den "Jedermann" einen Spielleiter suchen, der das Poetische in den Mittelpunkt stellt - Willkür und unfreiwillige Komik sind bei diesem Schauspiel fehl am Platz.

Auch heuer wird der "Jedermann" viele Male gegeben - zumindest eine Vorstellung davon hätte für jedermann frei zugänglich sein sollen! Herrn Dankls gute Idee gefällt aber Herrn Crepaz gar nicht. Herr Crepaz vergisst jedoch: Es ist schon zu erwarten, dass aus diesen "unerwünschten" zukünftige Festspielbesucher hervorgehen werden. Denn eine echte Vorstellung ist nicht wiederholbar, sie besitzt ein eigenes Flair!

Nun ja, es wird wohl am Mammon gescheitert sein. Ich denke mir aber: Wäre Herr Crepaz Herrn Dankl gefolgt, so würden die Mitwirkenden und er selbst immer noch mehr als genug verdienen.







Johann Hödl, 5020 Salzburg