Festspiele statt U-Bahn

Im Leitartikel vom 6. Oktober schreibt Frau Dr. Kainberger, dass die Erweiterung

des Festspielbezirkes genau so wichtig ist, wie die Bauwirtschaftsankurbelung. Das eine schließt ja das andere nicht aus und das beflügelt bei mir die Hoffnung, dass von diesem unnötigen und sinnlosen, von der Bevölkerung mehrheitlich abgelehnten Bau der Mini-U-Bahn, zuerst zum Mirabellplatz, dann noch quer durch die ganze Stadt bis ins Nonntal und weiter nach Hallein, nun Baugeschichte sein wird. Dieses Bauprojekt würde den Verkehr sowie die Lebensqualität in dieser Stadt auf Jahre hinaus empfindlich stören! Als Freund und Gönner der Festspiele, die übrigens zu den größten Arbeitgebern der Stadt gehören, freue ich mich über die ambitionierten Ausbaupläne und wünsche mir, dass die Millionen für diese Schildbürgerbahn darauf gelegt werden, damit es auch wirklich gut wird, denn da wären sie viel besser investiert. Übrigens, die Stadt Hallein ist am Tennengauer Verkehrsnetz auch jetzt schon durch die Busse 160 und 170, sowie die S3 sehr gut

Josef Blank, 5061 Elsbethen