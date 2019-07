Festspieleinladungen - kein Anstand!

Blümel, Kneissl, Moser, Bogner-Strauß und Rüdinger - alles gefeuerte Minister/-innen zeigen mit ihrer Teilnahme an der Festspieleröffnung, dass sie weder Anstand noch

Hausverstand haben. Es wird wohl kaum jemand verstehen, wenn ein entlassener Politiker/-in, ohne im Amt zu sein, weiterhin die Privilegien der seinerzeitigen Funktion in Anspruch nimmt. Es würde doch den normalen Rechtsempfinden

entsprechen, dass eine derartige Einladung nur bei aufrechter Funktion in Anspruch genommen werden kann. Die Frage, wer diese Einladungen bezahlt, stellt sich

der Steuerzahler wohl nicht zu unrecht.



Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg