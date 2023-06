Es gibt sie bereits und sie ist weitum sichtbar, die Festung Europa. Sie sendet kräftige Signale an die Fluchtländer Syrien, Afghanistan usw. - und zeigt gleichzeitig verwunderte Betroffenheit über die jüngsten Ereignisse. Unlängst kamen Hunderte schutzsuchende Menschen im tödlichen "Burggraben Mittelmeer" ums Leben! Die Forderung der Fluchtexperten nach legalen und sicheren Fluchtwegen als Voraussetzung für die Gewährung des Rechts auf Unversehrtheit und Asyl und als erfolgversprechende Aushebelung des Schlepperwesens wurde bislang gewohnheitsmäßig beiseitegelegt. Flüchtlinge/Asylsuchende werden seit Jahren in ihrem Recht blockiert, einem entwürdigendem Schicksal überlassen und zudem von manchen politischen Akteuren propagandistisch als Eindringlinge, Schmarotzer und kulturelle Fremdlinge ein- und abgestuft. An menschenrechtlichen Grundsätzen und Vereinbarungen wird gesägt. Man gedenkt, diese zivilgesellschaftlichen Errungenschaften den zunehmend verrohten Sitten und Bräuchen im Umgang mit Schutzsuchenden anzupassen und das gewaltvolle Zurückstoßen Wehrloser oder das Festhalten in Lagern an Außengrenzen als "legal" zu bezeichnen. Um der Gefährdung ihres Lebens zu entkommen, fliehen Menschen vor Gewalt, Krieg und Verfolgung und begeben sich paradoxerweise sogleich in einen Bereich der Illegalität. Nach lebensgefährlichen Fluchtwegen treffen sie auf zunehmend abweisende und wegen Planlosigkeit überforderte Gesellschaften auf der Butterseite des Lebens. Viele von den Parolen populistischer Rechts-Parteien beeindruckte Europäer/-innen kümmert's nicht wirklich und viele wollen in fortgesetzter Manier hinter den Burgmauern um sich selber kreisend und unbehelligt unter ihresgleichen bleiben.

Angesichts der Serie von Katastrophen auf gefährlichen Fluchtwegen und der Aushöhlung europäischer Welthaltungen, sollten die Alarmglocken schrillen! Es bräuchte für die Chefverhandler der EU unter Einbezug beratender Fluchtexperten und Menschenrechtsorganisationen einen erneuten Anlauf, die vorläufigen, noch unzureichenden Ergebnisse eines gemeinsamen Abkommens zu den Themen Asyl, Migration und Integration auf ihre problemlösungsorientierte, menschenrechtskonforme, solidaritätsstiftende, politischen Attacken standhaltende und praktikable Tauglichkeit zu überprüfen und nachzubessern, um sie dann auf den Tisch aller EU-Staaten zu legen und ernsthaft in die Gänge zu bringen.





Petra Buchner, 5110 Oberndorf