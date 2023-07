Herr Kickl und "seine" FPÖ baut fleißig an der Festung Österreich. Aber hat er je von einer Festung gehört, die sich wehrlos, also ohne Waffen, den Angreifern entgegengestellt hat? Ich erachte unsere Neutralität als wertvolles Gut, umso mehr finde ich es nur dem Parteikalkül der FPÖ geschuldet, dass die Neutralität jetzt als Argument gegen Österreichs Teilnahme am Sky Shield missbraucht wird! Wie wird denn Herr Kickl im Falle eines Angriffs auf uns reagieren? Stellt er sich mit einem Taferl mit der Aufschrift: "Achtung! Die Festung Österreich ist neutral und darf nicht beschossen werden!" den anfliegenden Raketen entgegen? Unsere Neutralität ist in der Verfassung verankert und wichtig, daher darf sie nicht dem Populismus als Argument dienen und damit gefährdet werden!



Gerhard Waldherr, 2135 Zlabern