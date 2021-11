Wie in jüngster Vergangenheit einigen öffentlichen Meldungen zu entnehmen war, gibt es rund um den Tennengau bereits Feuerwerksverbote zu Silvester. Wieso gibt es diese denn nicht auch bei uns? Was können unsere Bürgermeister nicht, was andere scheinbar schon können? Fehlt vielleicht der Mut? Was dabei aber durchaus auffällig ist: Sobald es den Rahmen Tradition betrifft, scheint es plötzlich keinen Natur- und Umweltschutz mehr zu geben.





Ralf Pohl, 5440 Scheffau am Tennengebirge