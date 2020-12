Feuerwerke bitte verbieten

Zum Schutz für Mensch, Tier und Umwelt verbietet die Gemeinde Neumarkt am Wallersee Feuerwerke zu Silvester, eine mutige Entscheidung. Leider beginnt dieser Lärm wie alle Jahre schon eine Woche vorher, dann wird noch so lange gekracht, bis alles Gekaufte aufgebraucht ist. Schön am Himmel anzusehende Feuerwerkskörper sind leider wenige.

In dieser schwierigen Zeit, in der viele keine Arbeit haben, in der viele Menschen ungewollt in eine schwierige Situation gekommen sind, könnte dieses Geld sinnvoller verwendet werden. Da gibt es viele Möglichkeiten, zum Beispiel ein Konto für Bedürftige, das die Gemeinde verwaltet.

In dieser Zeit mit dem Hund spazieren gehen, ist schwierig, man weiß ja nicht, aus welcher Ecke es kracht. In einer SN-Kolumne schreibt die Tierärztin, Eierlikör helfe in solchen Fällen. Da wird unser Hund zum Alkoholiker.



Manfred Wagner, 5204 Straßwalchen