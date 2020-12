Feuerwerke im kleinen Kreis sollten möglich sein

Ich stimme Herrn Mag. Behrens seinem Leserbrief vom 30. 11. 2020 betreffend Feuerwerke zum großen Teil zu. Bei Unfällen mit pyrotechnischen Artikeln passieren hauptsächlich kleinere Verletzungen. Dass Leute dadurch auf Intensivstationen landen, ist eher die Ausnahme.

Bezüglich Großfeuerwerken in Städten, wo es zu Menschenansammlungen kommt, bin ich dieses Jahr auch eher skeptisch. Aber Kleinfeuerwerke im privaten Bereich halte ich durchaus für eine gute Alternative, die im kleinen Freundes- oder Familienkreis stattfinden kann, beispielsweise im eigenen Garten. Diese sollten erlaubt bleiben. Eventuell auch im Ortsgebiet, zumindest außerhalb der stark verbauten Gebiete.

Ich habe eine pyrotechnische Ausbildung und halte die Silvesterraketen für eine ausgesprochen schöne Tradition, die es zu bewahren gilt. Außerdem freut es die Kinder, jedenfalls die, die ich kenne, genau so, wie einst in der Kindheit mich selbst. Ich konnte den großen Moment zum Jahreswechsel kaum erwarten. So geht es jetzt meinem Sohn (10).



Dr. med. Bernd Sommer, 8044 Graz