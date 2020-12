FFP2-Masken bieten gewissen Schutz

Soeben lese ich in Ihrer Online-Ausgabe vom Protest der Salzburger Liftbetreiber wegen einer möglichen FFP2-Maskenpflicht. Da fühle ich mich in meiner Meinung bestätigt, dass Corona vor allem den gesunden Menschenverstand angreift. Was unterscheidet FFP2-Masken von den Allerweltsmasken? Die damit verhüllten Gesichter sind auch nicht "schöner" und diese Masken haben den Effekt eines Hauses, bei dem alle Fenster geöffnet sind. (In einem Prospekt der Fa. www.sieh-an.at, in dem "modische Mund-Nasen-Masken" angeboten werden, ist zu lesen: "Bitte beachten Sie: Die hier angebotenen Masken sind keine medizinischen Produkte und kein Gegenstand persönlicher Schutzausrüstung! Die Mund-Nasen-Masken filtern keine Keime oder Viren aus der Atemluft und sie schützen Sie oder andere nicht vor einer Übertragung von SARS-COV-2, da für diese Masken keine entsprechende Schutzwirkung nachgewiesen ist.")

Hingegen gewährleisten die FFP2-Masken doch einen gewissen - sowohl aktiven wie auch passiven - Schutz.

Garsten



Mag. Dieter Grillmayer, 4451 Garsten